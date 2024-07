Öğrenci dostu; Selçuklu

Örgün üniversite öğrencisi sayısı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Konya'da Selçuk ve Konya Teknik Üniversitesi Selçuklu'da bulunuyor ve 100 binin üzerinde öğrenci ilçede ikamet ediyor. Öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri, rahat ve konforlu bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri adına Selçuklu Belediyesi tüm imkanları öğrencilere seferber ediyor. Türkiye'nin en aktif çalışan en büyük gençlik meclislerinden biri olan Selçuklu Gençlik Meclisi öğrenciler için yıl boyunca birçok aktivite gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en modern şehir kütüphanesi olan "Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi" üniversite öğrencileri için yıl boyunca hizmet veriyor. Selçuklu Gençlik Mobil Uygulaması gençler için etkinlikler, kampanyalar, çekilişler, hediyeler ve birçok avantaj sunuyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da her platformda öğrencilerle bir araya gelerek onların eğitim hayatı boyunca en büyük destekçisi oluyor.Önemli bir kültür ve turizm şehri olan Konya'da, Selçuklu ilçesi gezilebilecek ve hoş vakit geçirilebilecek birçok mekanı bünyesinde barındırıyor. Anadolu'nun en büyük Kongre Merkezi olan Selçuklu Kongre Merkezi ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar, sempozyumlar, fuarlar, sergiler, müzikaller, tiyatrolar, konserler ve film galaları gibi her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Konya'da Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekanların başında gelen ve 60 tür kelebek 98 türe ait 20 bin adet bitkiye doğal yaşam alanı sunan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, en büyük tematik parklardan olan Sille Baraj Parkı ve Konya'nın tüm ihtişamıyla izlenebildiği Selçuklu Seyir Tepesi Selçuklu'yu ziyarete gelen misafirlerin ağırladığı sembol mekanların başında geliyor. Medeniyetler beşiği olan Sille her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en renkli bahçelerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Koku Bahçesi ise farklı tür ve çeşitte yüz binlerce çiçekle ziyaretçilerini ağırlıyor.