Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
10:51
ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti
İsrail medyası son zamanlarda Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzunun Tel Aviv'de paniğe yol açtığını yazıyordu. İsrail basınının sıklıkla bu tür haberlere imza attığı bir dönemde, Siyonist lider Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la "Türkiye İsrail" ilişkileri dahil birkaç konuyu görüşmek üzere Washington'a gideceği bildirildi.