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Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:51

ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti

İsrail medyası son zamanlarda Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzunun Tel Aviv'de paniğe yol açtığını yazıyordu. İsrail basınının sıklıkla bu tür haberlere imza attığı bir dönemde, Siyonist lider Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la "Türkiye İsrail" ilişkileri dahil birkaç konuyu görüşmek üzere Washington'a gideceği bildirildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti

ABD medyası cumartesi günü, ismi açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda duyurulan kapsamlı gümrük vergilerini görüşeceğini bildirdi.

ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti

GÜNDEM TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİ

Netanyahu cumartesi gecesi ziyareti doğruladı ve başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ikilinin ayrıca "Türkiye-İsrail ilişkileri, İran tehdidi, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı mücadele" konularını görüşeceği belirtildi.

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ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti

GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, görüşme pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşecek ve Netanyahu'nun salı sabahı Washington'dan geri İsrail'e dönmesi bekleniyor.

ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti

ÖNCE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

İsrailli yetkililere göre, Trump'ın daveti, iki lider arasında perşembe günü gerçekleşen bir telefon görüşmesinin ardından geldi. Netanyahu görüşme sırasında tarifeler konusunu gündeme getirdi.

ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti

ANKARA'NIN NÜFUZU İSRAİL'İ PANİKLETTİ

İsrailli yetkililer, görüşmenin detayları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmasa da İsrail basınında çıkan haberler Türkiye'nin Orta Doğu'da artan etkisi nedeniyle Tel Aviv'in endişeli olduğunu bildirdi.