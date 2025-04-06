ABD İsrail görüşmesinde Türkiye rüzgarı: Netanyahu Trump’a sığındı! Ankara’nın bölgesel gücü panikletti

GÜNDEM TÜRKİYE İSRAİL İLİŞKİLERİ

Netanyahu cumartesi gecesi ziyareti doğruladı ve başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ikilinin ayrıca "Türkiye-İsrail ilişkileri, İran tehdidi, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı mücadele" konularını görüşeceği belirtildi.