Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? Yapıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Sözlük Anlamı

Eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler Türkçe'de bulunan ve kişiler arası iletişimin temel taşı olan kelimeleri, anlam ve tür bakımında tamamen karşılayan sözcüklerdir. Bu sözcükler okullarda eğitim - öğretim yaşamını sürdüren öğrencilere Türkçe derslerinde konu olarak öğretilirken, burada öğretilen bilgiler okul sınavları başta olmak üzere liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında soru olarak sorulabilmektedir. Günlük yaşamın olmazsa olmazı konumundaki konuşma ve yazma dillerinde ise anlatıma çeşitlilik katmak ve kelime tekrarlarına düşmemek adına eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler imdadımıza yetişmektedir. Diğer yandan okudukları gazete, dergi, makale, köşe yazısı, haber ve daha pek çok basılı ve dijital formatlardaki kaynaklarda Yapıt kelimesine denk gelenler Yapıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek "Yapıt Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinden yoğun araştırmalarını sürdürüyorlar. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla merak edilen Yapıt Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve konunun daha net anlaşılabilmesi açısından örnekli açıklamaları şöyle;

YAPIT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan yapıt kelimesinin eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri

Eser

Ürün

olarak yer almaktadır.

Türk dilinde kurallı ve anlamlı bir tümcede yer alan yapıt kelimesi yerine yukarıda yer alan sözcüğün koyulması durumunda cümledeki anlam ve tür değişikliğe uğramayacaktır.

YAPIT NEDİR, NE DEMEK?

Yapıt kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte isim türünde yer alan anlamları şu şekilde;

Anlam 1: Harcanan emek ve zaman sonunda üretilen, ortaya konulan eser ve ürünlerin genel adıdır.

Buna örnek olarak Haldun Taner'in eserinde yer alan

"Yapıtının sağlamlığına güvenen her sanatçı gibi şakasını da iyi karşılamıştı."

ifadesi örnek olarak gösterilebilir.

Anlam 2: Herhangi bir kitap ya da yayına verilen isimdir.

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ

Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim ve Sanat Terimleri sözlüğünde yer alan yapıt kelimesi anlamı ise şöyle;

Anlam 3: Sahibinin tüm özelliklerini barındıran, içerik ve şekil açısında bütünlüğü bulunan sanat eserleri ve düşüncelerdir.