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Giriş Tarihi: 29.9.2021 16:03 Son Güncelleme: 29.9.2021 16:08

Yaz Eş Anlamlısı - Yaz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yaz Eş Anlamlısı - Yaz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Anlamdaş (eş anlamlı) kelimeler Türkçe’de bulunan sayısız sözcüğün anlam ve tür bakımından birbirini tamamlamaları anlamına gelmektedir. Bu kelimleler yazılış bakımından farklı ancak anlam ve tür bakımından aynıdır. Bu sözcüklerden birisi olan Yazın Eş Anlamlısı Olan Sözcük merak konusu olarak “Yaz Eş Anlamlısı Nedir?” şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile merak edilen Yaz Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

Güzel Türkçe'mizde bulunan ve bizlerin diğer insanlarla olan iletişimimizi sağlamamızda en önemli araç olan kelimelerin, eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinden yazılış bakımından ayrılsa da anlam ve tür bakımından birbirlerinin aynısıdır. Yedek sözcük olarak da anlamlandırabileceğimiz bu kelimeler, eğitim - öğretim kurumlarında okuyan milyonlarca öğrenciye Türkçe dersleri kapsamında öğretilmektedir. Türkçe alanından en doğru ve güvenilir bilgiyi edinebileceğimiz Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla birlikte öğrenilmek istenen Yaz Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinin eserlerinde yer alan ifadelerle örnekli açıklamaları şu şekilde;

YAZ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Yaz sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri

  • Mevsim

olarak yer almaktadır.

YAZ NEDİR, NE DEMEK?

İsim türünde Türkçe'de yer alan yaz kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan anlamları ve cümle içerisinde kullanılmış örnekli açıklamaları şöyle;

  • Anlam 1: Dünya üzerinde Kuzey Yarım Kürede (KYK) 21 Haziran ile 23 Eylül tarihlerinde, güney yarım küre bölümünde ise 21 Aralık - 21 Mart tarihleri arasında etkisini gösteren sıcak özellikli mevsim çeşididir.

Cümle içerisinde kullanılmasına örnek olarak ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserinde yer alan

"Çok sıcak bir yaz gecesiydi."

ifadesi gösterilebilmektedir.

Diğer eş anlamlı kelimeleri öğrenmek isteyenler için;


DOKTOR EŞ ANLAMLISI

YAŞAM EŞ ANLAMLISI

ZAMAN EŞ ANLAMLISI

GÖREV EŞ ANLAMLISI

MİLLET EŞ ANLAMLISI

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI

ULUS EŞ ANLAMLISI

UZAK EŞ ANLAMLISI

ÖĞRETMEN EŞ ANLAMLISI

AKIL EŞ ANLAMLISI

HAYAT EŞ ANLAMLISI

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Yaz Eş Anlamlısı - Yaz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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