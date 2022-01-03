Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

2022'nin ilk Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.25'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlamıştı.
Sona eren Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'nın yüz yüze eğitim açıklamasından öne çıkanla şu şekilde:
Eğitim her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de en önemli başlık arasında olmayı sürdürüyor.
Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz.
Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları bugün itibariyle İngiltere, Fransa gibi ülkelerin üzerindedir.
Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video
'YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ'
Tedbirlere riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Sayılarını 500 binlerden 1,2 milyona ulaştırdığımız öğretmenlerimizi de desteklemeyi sürdürüyoruz.
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video