Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Emekli ve memura ek zam müjdesi veren Başkan Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5 oranına çıkararak onlara destek sağlamış oluyoruz. Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşoı 2 bin 500 TL olacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, vatandaşa yapılan kömür yardımlarının artık doğalgaz faturası olarak da verilebileceğini ifade etti. Yüz yüze eğitim ile ilgili net konuşan Başkan Erdoğan, "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz." dedi.