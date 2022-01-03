Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Memura toplam yüzde 30.5 zam yapıldığını belirten Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 2.500 TL olacağını kaydetti. Erdoğan, "Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık." dedi. Başkan Erdoğan, vatandaşlara doğal gaz faturası desteği verileceğini de ifade ederken, yüz yüze eğitim ile ilgili olarak, "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz." dedi. Enflasyonla mücadele konusunda net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Enflasyonun boynunu kırarak, tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Döviz kurundaki dalgalanmanın da bunun etkili olduğunu biliyoruz. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa, enflasyonda da bunu yapacağız." diye konuştu.