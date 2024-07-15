Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
10:10
15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar
15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbe girişimi sırasında, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Sabah Gazetesi ve Ahaber'de görev yapan gazeteciler, büyük bir cesaret ve özveri örneği sergiledi. O gece, Türk halkının demokrasiye sahip çıkma mücadelesine tanıklık eden ve bu direnişi dünyaya duyuran basın mensupları, canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldı.