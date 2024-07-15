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Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 10:10

15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbe girişimi sırasında, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Sabah Gazetesi ve Ahaber'de görev yapan gazeteciler, büyük bir cesaret ve özveri örneği sergiledi. O gece, Türk halkının demokrasiye sahip çıkma mücadelesine tanıklık eden ve bu direnişi dünyaya duyuran basın mensupları, canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldı.

SABAH
15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar

Sabah Gazetesi çalışanları, darbe girişiminin başladığı andan itibaren tehlikenin farkına vararak hızlıca organize oldu. O gece yaşananları anbean takip eden Sabah Gazetesi ekibi, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

Çeşitli güvenlik risklerine rağmen haber merkezinden ayrılmayan gazeteciler, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürdü. Aynı gece, Ahaber televizyonu çalışanları da darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yoğun bir tempoda çalışmaya başladı. Televizyon kanalının yayınlarının kesilmemesi ve halkın bilgilendirilmesi için büyük çaba sarf eden Ahaber ekibi, stüdyolarında ve sahada görev başında kaldıl. Olayları yerinden bildiren muhabirler, tehlikenin göbeğinde yer alarak halkın sesi oldu.

15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar

ALDIĞIM BİLGİLERİ CANLI YAYINDA ANLATTIM

SABAH Gazetesi Nazif KARAMAN: O gün kayınbiraderime kız istemek üzere Giresun Bulancak'a gitmiştik. Saat 21.00'da telefonuma gelen ilk bilgilerin ardından birkaç üst düzey devlet görevlisi ile yaptığım telefon trafiği bir darbe girişimi olduğu bilgisini doğruluyordu. Kız isteme töreninden ayrılıp görüşmelerime devam ettim. Dönemin İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'la yaptığım görüşmede darbe girişimine karşı adli soruşturma başlatıldığını ve elinde silah olan herkesin gözaltına alınacağını söyledi. A Haber'e canlı bağlanarak bu bilgiyi aktardım. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine eşim ve akrabalarım ile sokağa çıktık. Kendimi hayatımda ilk kez geldiğim Bulancak'ta sokakta darbe karşıtı slogan atarken bulmuştum. Sabah, İstanbul'a dönüp işimin başına geçtim.

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15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar

YAYINLARIMIZA KESİNTİSİZ DEVAM ETTİK

SABAH Gazetesi Melih ALTINOK: Darbe haberini alır almaz hemen kanala gittim. Günün ilk ışıklarına kadar canlı yayında olan biteni halka anlattık. O dönem stüdyolarımızın bulunduğu Fulya'daki binayı bir özel üniversiteyle paylaşıyorduk. Binadaki karmaşa ve bitmeyen tadilatlar yakınma sebebimizdi. Ancak o gece bu durum şansımız oldu. Stüdyoları arayan darbecilerin içeriye, binanın inşaat olan arka kapısından girmeye çalışmaları ve kaybolup geri dönmeleri sayesinde yayınlarımıza kesintisiz devam edebildik.

15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar

KORKU DUVARLARI AŞILDI

SABAH Gazetesi Mesut ALTUN: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı muhabiri olarak görev yapıyordum. Darbe girişiminin olduğu günün sabahında, karanlık bir gecede askerlerin sokaklarda olduğu bir rüya görmüştüm. Bu rüyanın tam da o günün akşamında yaşanacak kabus gibi bir gecenin habercisi olacağını tahmin edemedim. Darbe kalkışmasının kesinleşmesiyle gazeteye gitmek istedim. Ancak köprülerden geçişe izin verilmediği için gidemedim. Cumhurbaşkanımızın canlı yayında halkı meydanlara inmeye davet ettiği o tarihi konuşmayı derleyip gazeteye gönderdim. Camilerden okunan selalarla sokağa çıkan halk, korku duvarını aşmıştı bir kere. Eşi görülmemiş ihanet gecesi, unutulmayacak bir zafere dönüştü.

15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar

TEPEMİZDE UÇAK, ETRAFIMIZDA NAMLULAR

SABAH Gazetesi Bekir YENİAY: O dönemki Yazı İşleri Müdürümüz, gazeteden evine giderken Boğaziçi Köprüsünün çıkışında zırhlı araçlarla askerlerin yolu kestiğini görüp, 'yurtta Sulh' gibi bir şeyler gevelediklerini söylemişti. Neler olduğunu takip etmemi istedi. Hemen bölge muhabirimi aradım. Polis telsizlerinin sakin olduğunu söyledi. Ardından Vatan Emniyet'te görevli muhabirimi aradım. Muhabirlerimiz ne amire ne de müdüre hiçbir kaynağına ulaşamıyordu. Tam bir teyakkuz haline geçtik. Yazı İşleri Müdürümüz yine aradı. Darbe girişimi olduğunu aktardı. O andan itibaren tepemizde yırtıcı sesleriyle F-16 savaş uçakları, etrafımızda namluları binamıza çevrili Skorsky'ler ve kapımıza dayanan silahlı darbecilerin kuşatması altında 'tarihin' gazetesini hazırladık.

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