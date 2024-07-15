15 Temmuz gecesi Turkuvaz çalışanları ne yaptı? Canlarını hiçe sayarak görevlerinin başında kaldılar

Sabah Gazetesi çalışanları, darbe girişiminin başladığı andan itibaren tehlikenin farkına vararak hızlıca organize oldu. O gece yaşananları anbean takip eden Sabah Gazetesi ekibi, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.

Çeşitli güvenlik risklerine rağmen haber merkezinden ayrılmayan gazeteciler, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürdü. Aynı gece, Ahaber televizyonu çalışanları da darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yoğun bir tempoda çalışmaya başladı. Televizyon kanalının yayınlarının kesilmemesi ve halkın bilgilendirilmesi için büyük çaba sarf eden Ahaber ekibi, stüdyolarında ve sahada görev başında kaldıl. Olayları yerinden bildiren muhabirler, tehlikenin göbeğinde yer alarak halkın sesi oldu.