Giriş Tarihi: 16.04.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 00:12

2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalırken yapılan anket çalışmaları da hızlandı. Areda Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine fark attığı görüldü. A Haber ekranlarında anket sonuçlarını değerlendiren siyasal iletişimci Ferhat Murat, aynı şirketin 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu anket ile son anketi kıyasladı. 2 hafta arayla yapılan ankette Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yükseliş trendinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.