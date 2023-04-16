Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor
Giriş Tarihi: 16.04.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 00:12

2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalırken yapılan anket çalışmaları da hızlandı. Areda Survey tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankette Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerine fark attığı görüldü. A Haber ekranlarında anket sonuçlarını değerlendiren siyasal iletişimci Ferhat Murat, aynı şirketin 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapmış olduğu anket ile son anketi kıyasladı. 2 hafta arayla yapılan ankette Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yükseliş trendinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor

Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak görülen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine doğru ilerliyor. Seçim günü yaklaşırken yapılan anket araştırmalarına da hız verildi. A Haber ekranlarına konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat, Areda Survey tarafından 10 bin 136 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonucunu değerlendirdi.

2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor

12-14 Nisan tarihleri arasında yapılan ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor

Elde edilen verilere göre şu sonuçlara ulaşıldı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.8

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 43.1

Muharrem İnce: Yüzde 4.5

Sinan Oğan: Yüzde 1.6

2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor

Vatandaşlara seçimin Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tura kalması halinde kime oy verecekleri de soruldu.

Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Başkan Erdoğan'ın ikinci turda da seçimi kazandığı görülürken şu sonuçlar elde edildi:

Başkan Erdoğan: Yüzde 52,6

Kemal Kılılçdaroğlu: Yüzde 47,4

2 hafta arayla yapılan anketlerde dikkat çeken sonuç: Başkan Erdoğan aradaki farkı açıyor

Katılımcılara son olarak "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

SON DAKİKA