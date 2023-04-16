Video Haber Son anketten çarpıcı sonuç: Siyasal iletişimci Ferhat Murat A Haber'de değerlendirdi | Video
Son anketten çarpıcı sonuç: Siyasal iletişimci Ferhat Murat A Haber'de değerlendirdi | Video

Son anketten çarpıcı sonuç: Siyasal iletişimci Ferhat Murat A Haber'de değerlendirdi | Video

16.04.2023 | 00:06

Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak görülen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine doğru ilerliyor. Seçim günü yaklaşırken yapılan anket araştırmalarına da hız verildi. A Haber ekranlarına konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat, Areda Survey tarafından 10 bin 136 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonucunu değerlendirdi.

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