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Haberler Galeri Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin'den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi
Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 14:20

Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin'den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ardından Azerbaycan'a gitti. Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Devlet Sanatçısı Azerin'in, "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eserini dinledi. Başkan Erdoğan ile Aliyev'in ayakta alkışladığı Azerin, duygularını ilk kez sabah.com.tr'ye anlattı ve şunları söyledi: Benim için büyük bir gururdu. Orada ayakta sadece ben alkışlanmadım orada alkışlanan şehitlerimizdi, onların döktüğü kanla canla Karabağ bize döndü. Azerbaycan halkı, Başkan Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk halkının verdiği desteği asla unutmayacak.

KENAN KIRAN
Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin’den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin’den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi

ALİYEV AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin’den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile yemek yedi.

Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin’den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi

AYAKTA ALKIŞLANDI

Yemek sonrası Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eseri seslendirdi. Türkünün son bölümündeki "Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız, Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" mısralarını, "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz. Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diye okuyan Azerin'in performansı çok beğenildi.

Başkan Erdoğan ile Aliyev'in ayakta alkışladığı Azerin: "Azerbaycan halkı Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacak" | Video

Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin’den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi

'SÖZLERİNİ HİÇ UNUTMADIM'

Ayakta alkışlanan ve ilk kez sabah.com.tr'ye konuşan Azerin, çok mutlu olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adet üzerine seçimden sonra yine Azerbaycan'a gelişi bizi sevindirdi. Bir vatandaş olarak bir Türk insanı olarak ahde vefa önemlidir. Bunu vurgulamak isterim ki Başkan Erdoğan henüz cumhurbaşkanı değilken başbakanken Azerbaycan'a gelmişti. Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğimde Başkan Erdoğan bana hiçbir zaman unutmayacağım o sözleri söyledi. 'Azerin Hanım, inşallah biz Karabağ'da Azerbaycan bayrağını asacağız, söz' dedi. Bu ses benim kulaklarımda, gönlümde oldu" dedi.

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