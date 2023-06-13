Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin’den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi

'SÖZLERİNİ HİÇ UNUTMADIM'

Ayakta alkışlanan ve ilk kez sabah.com.tr'ye konuşan Azerin, çok mutlu olduğunu söyledi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adet üzerine seçimden sonra yine Azerbaycan'a gelişi bizi sevindirdi. Bir vatandaş olarak bir Türk insanı olarak ahde vefa önemlidir. Bunu vurgulamak isterim ki Başkan Erdoğan henüz cumhurbaşkanı değilken başbakanken Azerbaycan'a gelmişti. Çırpınırdı Karadeniz'i söylediğimde Başkan Erdoğan bana hiçbir zaman unutmayacağım o sözleri söyledi. 'Azerin Hanım, inşallah biz Karabağ'da Azerbaycan bayrağını asacağız, söz' dedi. Bu ses benim kulaklarımda, gönlümde oldu" dedi.