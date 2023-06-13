Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:50
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
14:20
Başkan Erdoğan ile Aliyev ayakta alkışlamıştı! Azerin'den duygulandıran sözler: Orada alkışlanan şehitlerimizdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ardından Azerbaycan'a gitti. Burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Devlet Sanatçısı Azerin'in, "Çırpınırdı Karadeniz" isimli eserini dinledi. Başkan Erdoğan ile Aliyev'in ayakta alkışladığı Azerin, duygularını ilk kez sabah.com.tr'ye anlattı ve şunları söyledi: Benim için büyük bir gururdu. Orada ayakta sadece ben alkışlanmadım orada alkışlanan şehitlerimizdi, onların döktüğü kanla canla Karabağ bize döndü. Azerbaycan halkı, Başkan Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk halkının verdiği desteği asla unutmayacak.