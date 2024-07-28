Başkan Erdoğan’ın Rize’deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye gitti. Erdoğan, ziyaretinin 3. gününde baba-ana ocağı Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.