Giriş Tarihi: 28.07.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
16:11
Başkan Erdoğan'ın Rize'deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba-ana ocağı Rize Güneysu'da komşularıyla bir araya gelerek hasbihal etti. Yanına gelen çocukları da boş çevirmeyen Erdoğan, onlara oyuncak verip yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan'ı karşısında gören komşulardan 94 yaşındaki Ayşe Mutlu, ona sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında çok mutlu olduğunu SABAH'A anlatan Ayşe Mutlu, "Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan benim arkadaşımdı. Çok güzel günler yaşamıştık. Tayyip Erdoğan bizi ziyaret ettiğinde rahmetli annesi aklıma geldi. Erdoğan ülkemiz ve milletimiz için büyük bir lider. Allah ona uzun ömür versin" dedi.