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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın Rize'deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı
Giriş Tarihi: 28.07.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:11

Başkan Erdoğan'ın Rize'deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba-ana ocağı Rize Güneysu'da komşularıyla bir araya gelerek hasbihal etti. Yanına gelen çocukları da boş çevirmeyen Erdoğan, onlara oyuncak verip yakından ilgilendi. Başkan Erdoğan'ı karşısında gören komşulardan 94 yaşındaki Ayşe Mutlu, ona sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında çok mutlu olduğunu SABAH'A anlatan Ayşe Mutlu, "Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan benim arkadaşımdı. Çok güzel günler yaşamıştık. Tayyip Erdoğan bizi ziyaret ettiğinde rahmetli annesi aklıma geldi. Erdoğan ülkemiz ve milletimiz için büyük bir lider. Allah ona uzun ömür versin" dedi.

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Başkan Erdoğan’ın Rize’deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye gitti. Erdoğan, ziyaretinin 3. gününde baba-ana ocağı Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’ın Rize’deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Başkan Erdoğan'ı karşılayan komşuları ve akrabaları ona sarılarak hasret giderdi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak vererek onlarla yakından ilgilendi.

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Başkan Erdoğan’ın Rize’deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı karşısında gören komşularından 94 yaşındaki Ayşe Mutlu, Erdoğan'a sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Ziyaretin ardından Ayşe Mutlu, yaşadığı mutluluğu evinde SABAH'A anlattı.

Başkan Erdoğan’ın Rize’deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

"ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR LİDER"

Erdoğan'ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan'ın arkadaşı olduğunu söyleyen Ayşe Mutlu, "Tayyip Erdoğan bizleri ziyaret ettiğinde onu karşımda görünce heyecanlandım.

Başkan Erdoğan’ın Rize’deki komşu ziyaretine damga vuran an: Yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Ona sarıldığımda gözyaşlarımı tutamadım. Sanki rahmetli annesi Tenzile Erdoğan'ı karşımda gördüm. Rahmetli Tenzile hanım ile çok güzel günlerimiz geçmişti.

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