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Başkan Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti | Video

Başkan Erdoğan'dan memleketi Rize'de komşu ziyareti | Video

28.07.2024 | 15:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve yapımı süren projeleri incelemek için bulunduğu memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi. Komşularıyla sohbet eden Erdoğan, yanına gelen çocuklara da oyuncak verdi.

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Toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere hafta sonunu memleketi Rize'de geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan sabah saatlerinde çıkarak, baba ocağındaki yakın komşularını ziyaret etti. Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Başkan Erdoğan, yanına gelip, kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında bazı komşuları da duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarını tutamadı.

Başkan Erdoğan daha sonra Güneysu'dan ayrılarak kent merkezine geçti. Erdoğan, Güneysu ilçesinde geçişi sırasında makam otomobili camından kendisine ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı. Güneysulular, Erdoğan ile anı fotoğrafı ve selfie çekildi.

Başkan Erdoğan'ın deniz dolgusu üzerinde inşası süren İyidere Lojistik Liman projesini inceleyerek, kentten ayrılması bekleniyor.

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