Giriş Tarihi: 26.06.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 15:21

Bebek katili Öcalan'a övgüler düzmüştü! HDP'den Merdan Yanardağ'ın skandal sözlerine destek

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söylemiş ve teröristbaşını filozofa benzetmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kanalla ilgili inceleme başlatıldığını açıklarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den de konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi. Yanardağ'ı savunan Kandil'in partisi, asılsız iddialarla hükümeti suçladı. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İşte detaylar...