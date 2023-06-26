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Haberler Galeri Bebek katili Öcalan'a övgüler düzmüştü! HDP'den Merdan Yanardağ'ın skandal sözlerine destek
Giriş Tarihi: 26.06.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 15:21

Bebek katili Öcalan'a övgüler düzmüştü! HDP'den Merdan Yanardağ'ın skandal sözlerine destek

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söylemiş ve teröristbaşını filozofa benzetmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kanalla ilgili inceleme başlatıldığını açıklarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den de konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi. Yanardağ'ı savunan Kandil'in partisi, asılsız iddialarla hükümeti suçladı. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İşte detaylar...

Bebek katili Öcalan’a övgüler düzmüştü! HDP’den Merdan Yanardağ’ın skandal sözlerine destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ; teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

Bebek katili Öcalan’a övgüler düzmüştü! HDP’den Merdan Yanardağ’ın skandal sözlerine destek

Yanardağ, siyasi mahkum' olarak bahsettiği bebek katili Öcalan hakkında, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." ifadelerini kullandı.

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Bebek katili Öcalan’a övgüler düzmüştü! HDP’den Merdan Yanardağ’ın skandal sözlerine destek

Yanardağ, teröristbaşı Öcalan'a uygulan tecritin kaldırılması gerektiğini de belirtti.

Bebek katili Öcalan’a övgüler düzmüştü! HDP’den Merdan Yanardağ’ın skandal sözlerine destek

RTÜK: TELE 1 HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Merdan Yanardağ'ın canlı yayındaki skandal sözlerinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, Tele 1 hakkında inceleme başlatıldığını ifade etti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Bebek katili Öcalan’a övgüler düzmüştü! HDP’den Merdan Yanardağ’ın skandal sözlerine destek

GAZETECİ MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Tele 1'deki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

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