Merdan Yanardağ gözaltına alındı! | Video
Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü.
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