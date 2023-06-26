Bebek katili Öcalan'a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | Video
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söylemiş ve teröristbaşını filozofa benzetmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kanalla ilgili inceleme başlatıldığını açıklarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den de konuyla ilgili skandal bir açıklama geldi. Yanardağ'ı savunan Kandil'in partisi, asılsız iddialarla hükümeti suçladı. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
00:51
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AKPM'nin raporuna tepki: "Kınıyoruz" | Video 26.06.2023 | 15:18
01:25
00:48
02:36
İstanbul Havalimanı’nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı | Video 26.06.2023 | 12:02
00:24
00:33
CHP’li başkanın danışmanı LGBT gösterisinde ön saflarda yer aldı | Video 26.06.2023 | 11:33
01:13
Bakanlık yalanladı: "Sadece bir yıpratma manipülasyonudur" | Video 26.06.2023 | 11:27
01:06
Terörist Sakine Cansız için İsviçre'de skandal etkinlik | Video 26.06.2023 | 10:46
04:40
02:05
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı | Video 26.06.2023 | 00:58
01:27
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü | Video 25.06.2023 | 20:12
01:13
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video 25.06.2023 | 21:04
02:15
Bakan Uraloğlu direksiyon başına geçti! Önce müjde ardından ilk test | Video 25.06.2023 | 11:19
03:13
03:27
Tekirdağ'da alev alev yanan geri dönüşüm tesisi böyle görüntülendi | Video 25.06.2023 | 01:41
02:58
Wagner birlikleri geri çekilmeye başladı | Video 24.06.2023 | 23:34
02:04
Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü | Video 24.06.2023 | 23:34
00:22
PKK/KCK'dan aranan şüpheli tutuklandı | Video 24.06.2023 | 22:01
00:13
Ağrı'da oto faresi yakalandı | Video 24.06.2023 | 22:00