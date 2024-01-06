CHP'de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu'ndan "intikam" hamlesi

"İMAMOĞLU DİĞER İLLERDE DE ADAY BELİRMEK İSTİYOR"

Burada özellikle Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir anlaşmazlık olduğu belirtiliyor. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu, sadece İstanbul'da ilçe belediye başkanı adaylarını belirlemekle yetinmiyor başka kentlerin adaylarını da belirlemek istediği yönünde kulislerde iddialar var.

CHP'de adaylar neden açıklanmıyor? | Video