Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:58
CHP'de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu'ndan "intikam" hamlesi
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de kaos sürüyor. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından "değişim" tartışmaları sona ererken, bu sefer aday belirleme krizi patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinin dışında diğer illerde de aday belirleme konusunda aktif rol oynamak isterken, Özgür Özel bu yetki aşımına karşı çıkmaya çalışıyor. Ayrıca İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davet edildiği halde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına katılmadı. İşte detaylar...