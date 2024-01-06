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Haberler Galeri CHP'de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu'ndan "intikam" hamlesi
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:58

CHP'de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu'ndan "intikam" hamlesi

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de kaos sürüyor. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından "değişim" tartışmaları sona ererken, bu sefer aday belirleme krizi patlak verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un ilçelerinin dışında diğer illerde de aday belirleme konusunda aktif rol oynamak isterken, Özgür Özel bu yetki aşımına karşı çıkmaya çalışıyor. Ayrıca İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davet edildiği halde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına katılmadı. İşte detaylar...

CHP’de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu’ndan intikam hamlesi

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'de yaşanan krize ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Parti Meclisi toplantıları iki kez iki hafta üst üste ertelenmişti. Bu hafta Çarşamba günü Parti Meclisinin toplanması bekleniyor. Bu toplantıda 350 civarında belediye başkan adayı açıklanacak.

CHP’de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu’ndan intikam hamlesi

ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA KAOS!

Bu süreçte CHP, memnuniyet anketleri yaptırdı, örgütlerin sesi dinlendi ve milletvekilleri tarafından bir rapor hazırlandı. O rapor bu hafta yapılacak Parti Meclisi toplantısında gündeme gelecek.

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CHP’de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu’ndan intikam hamlesi

O rapor çerçevesinde belediye başkan adayları açıklanacak. Önceki toplantılarda 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanmıştı.

CHP’de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu’ndan intikam hamlesi

Bu hafta yapılacak olan Parti Meclisi toplantıda Mersin, Adana ve Aydın büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanması bekleniyor.

CHP’de adaylar neden açıklanmadı? Özel-İmamoğlu arasında kaos; Kılıçdaroğlu’ndan intikam hamlesi

"İMAMOĞLU DİĞER İLLERDE DE ADAY BELİRMEK İSTİYOR"

Burada özellikle Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında bir anlaşmazlık olduğu belirtiliyor. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu, sadece İstanbul'da ilçe belediye başkanı adaylarını belirlemekle yetinmiyor başka kentlerin adaylarını da belirlemek istediği yönünde kulislerde iddialar var.

CHP'de adaylar neden açıklanmıyor? | Video

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