CHP'de adaylar neden açıklanmıyor? | Video
CHP'de açıklanması beklenen 150 belediyenin adayları açıklanmadı. Açıklama haftaya ertelendi. Bu erteleme ile ilgili iddialar gündeme geldi.
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