İmamoğlu’na hayır dedi, Karamollaoğlu ile görüştü! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerilimi sürüyor... | Video

CHP Genel Başkanlığı koltuğunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu "İntikam" hamlelerini sürdürüyor. Her fırsatta parti içine İmamoğlu karşıtı mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ikinci dönem adaylık lansmanı toplantısına katılmadı.