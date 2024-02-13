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Haberler Galeri CHP'de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:40

CHP'de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim krizi bir türlü aşılamadı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında adeta soğuk savaş başladı. Partide kontrolü kaybeden Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun hamleleriyle köşeye sıkıştı. İstanbul'un tüm ilçe adaylarının Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olması, partilileri de kızdırdı. Dün akşam CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan CHP'liler, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e istifa çağrısı yaptı. Bugün yapılan CHP İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ise gergin anlar yaşandı. Özgür Özel, toplantıya katılmayarak İmamoğlu'nu tek başına bıraktı. Konuşması sırasında partililer tarafından protesto edilen İmamoğlu çok kızdı!

CHP’de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, adeta krizin ve kaosun merkeziydi! 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan indirildi. Yerine Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanan Özgür Özel geçti. Ancak CHP'li seçmenin beklediği değişim bir türlü gerçekleşmedi.

CHP’de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!

Değişimin yalnızca genel başkan ismiyle sınırlı kaldığı parti, şimdi de yerel seçim tartışmalarıyla gündemden düşmedi. Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında kalan ve eş başkan olarak görülen Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti. PM İmamoğlu'nun kontrolüne girerken Özgür Özel'e yerel seçim adaylarının belirlenmesinde söz hakkı bile verilmedi! İstanbul'un tüm ilçe adayları Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi.

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CHP’de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!

İMAMOĞLU VE ÇELİK'E İSTİFA TEPKİSİ!

Dün akşam yapılan ve ilçe adaylarının belirlendiği PM toplantısında ise yine gerilim yüksekti. En kritik bölgelere Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin adayı olarak gösterilmesine partililerden de tepki yükseldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, gece geç saatlere eylem yaptı hem Ekrem İmamoğlu hem de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in istifasını istedi.

CHP’de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!

ÖZEL'DEN KOLTUKLU CEVAP!

İmamoğlu'na parti içerisinde tepkiler yükselirken bir hamle de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na gitmedi. Özgür Özel için ayrılan koltuğun boş kaldığı görülürken açılış konuşmasını Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi.

CHP’de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!

PROTESTO EDİLDİ!

Toplantıya katılan partililer, pankart açarak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Konuşması protestolar nedeniyle sık sık bölünen Ekrem İmamoğlu ise sinirlendi. Kendisini eleştiren partililerle münakaşaya bile girdi!

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