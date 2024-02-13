CHP’de kavga büyüyor! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na rest: İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı!

İMAMOĞLU VE ÇELİK'E İSTİFA TEPKİSİ!

Dün akşam yapılan ve ilçe adaylarının belirlendiği PM toplantısında ise yine gerilim yüksekti. En kritik bölgelere Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin adayı olarak gösterilmesine partililerden de tepki yükseldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, gece geç saatlere eylem yaptı hem Ekrem İmamoğlu hem de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in istifasını istedi.