Video Haber Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu'nun sinirli halleri dikkat çekti | Video
Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu'nun sinirli halleri dikkat çekti | Video

Özgür Özel toplantıya katılmadı, İmamoğlu'nun sinirli halleri dikkat çekti | Video

13.02.2024 | 12:38

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim krizi bir türlü aşılamadı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında adeta soğuk savaş başladı. Partide kontrolü kaybeden Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun hamleleriyle köşeye sıkıştı. İstanbul'un tüm ilçe adaylarının Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olması, partilileri de kızdırdı. Dün akşam CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan CHP'liler, Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e istifa çağrısı yaptı. Bugün yapılan CHP İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda ise gergin anlar yaşandı. Özgür Özel, toplantıya katılmayarak İmamoğlu'nu tek başına bıraktı. Konuşması sırasında partililer tarafından protesto edilen İmamoğlu çok kızdı!

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