CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!

Cumhuriyet Halk Partisi bu kez de deste deste 'para kuleleri' skandalıyla gündeme geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın bulunması CHP ve İBB'deki kirli para skandalını gözler önüne serdi.