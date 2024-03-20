Giriş Tarihi: 20.03.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
17:14
CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!
Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı! Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamından Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Paraların önce çantalarla ardından valizlerle getirildiği anlar ortaya çıktı!