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Haberler Galeri CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 17:14

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!

Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı! Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamından Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Paraların önce çantalarla ardından valizlerle getirildiği anlar ortaya çıktı!

SABAH İNTERNET
CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!

Cumhuriyet Halk Partisi bu kez de deste deste 'para kuleleri' skandalıyla gündeme geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın bulunması CHP ve İBB'deki kirli para skandalını gözler önüne serdi.

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI... HEPSİNİN İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

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CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!

Binayı satan, avukat ofisinde parayı teslim alan Ali Rıza Braka ile para sayma videosunda yer alan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılıktaki ifade işlemlerini bitirdi. Tüm isimlerin "Olayla ilgim yok" diyen Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı dikkat çekti.

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!

ÖNCE ÇANTA... SONRA VALİZLE!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Paraların önce çantalarla ardından valizlerle getirildiği anlar ortaya çıktı!

CHP'deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler! | Video

CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler!

ÇANTA DOLUSU PARAYI GETİREN İSİM ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ÇIKTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam etti. Para sayma görüntülerinde yer alan isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu tespit edildi.

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