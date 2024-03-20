CHP’deki para skandalında yeni görüntüler: Çanta yetmedi valizlerle getirdiler! | Video
Yerel seçime sayılı günler kala, Cumhuriyet Halk Partisi’nde kirli para skandalı patladı! Deste deste paraların sayıldığı görüntülerde, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada deste deste paraları sayan isimlerin tek tek ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamından Para Kuleleri skandalında yeni görüntülere ulaşıldı. Paraların önce çantalarla ardından valizlerle getirildiği anlar ortaya çıktı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
35:06
07:27
Yavuz Donat | Cumhuriyetin kazanıldığı topraklar 20.03.2024 | 16:20
04:40
Okan Müderrisoğlu | O paraların kaynağı sorulacak 20.03.2024 | 16:19
05:11
Melih Altınok | Kaftancıoğlu suçu üstlenecek mi? 20.03.2024 | 16:17
03:48
Hilal Kaplan | Az kaldı, zaten çözülüyorsunuz 20.03.2024 | 16:14
03:28
Salih Tuna | Allah sonumuzu hayreylesin 20.03.2024 | 16:11
36:17
02:22
5 ilde BOZDOĞAN-13 operasyonu | Video 20.03.2024 | 13:44
01:20
Teröristin sızma girişimi engellendi | Video 20.03.2024 | 12:13
01:36
15 ilde eş zamanlı “BOZDOĞAN-12” operasyonu: 139 şüpheli yakalandı | Video 20.03.2024 | 11:45
02:42
CHP’nin para sayma skandalında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 20.03.2024 | 11:15
00:56
00:40
O terörist böyle etkisiz hale getirildi | Video 20.03.2024 | 09:55
00:44
00:36
01:57
00:47
00:29
Gümrük kaçağı tütün mamülleriyle yakalandılar | VİDEOHABER 19.03.2024 | 23:55
06:42
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Mehmetçiğin iftar yemeğine katıldı 19.03.2024 | 22:05