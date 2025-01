ZABITA EKİPLERİ VE İŞ MAKİNELERİ DEVREDE

CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yönetimindeki Etimesgut Belediyesi, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını zabıta ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri kullanarak kaldırdı. Türk Kızılayı ekiplerince belgelenen görüntülerde, belediyenin müdahalesi an be an kaydedildi.

