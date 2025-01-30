CHP’li belediye Kızılay’ın bağış kutularını hurdalığa attı! Skandal görüntüler ortaya çıktı | Video
CHP'li Etimesgut Belediyesi, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını zabıta ekipleri ve iş makineleriyle kaldırdı. Türk Kızılayı yetkilileri tarafından kayda alınan görüntülerde, bağış kutularının belediyeye ait hurdalığa atıldığı net bir şekilde görülüyor.
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