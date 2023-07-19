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Haberler Galeri Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu'nun paralel toplantısında köstebek arayışı
Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 11:54

Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu'nun paralel toplantısında köstebek arayışı

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de başlayan değişim krizi devam ediyor. Son olarak dün gece saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü. Peki CHP'li üst düzey isimlerle gerçekleştirilen bu toplantıyı kim sızdırdı. İşte İmamoğlu'nun darbe toplantısında dikkat çeken detay.

Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu’nun paralel toplantısında köstebek arayışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste 12 seçim kaybetmesi ve son olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından parti içinde koltuğunun sorgulanmasına neden olmuştu. CHP'de değişim hareketini başlatan İBB Başkanı İmamoğlu'nun partideki üst düzey isimlerle yaptığı bir zoom toplantısı ise internete düştü. CHP'de adeta bir darbe etkisi yaratan toplantıya, Engin Altay, Özgür Özel, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl gibi isimler katıldı.

Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu’nun paralel toplantısında köstebek arayışı

GİZLİ TOPLANTI İNTERNETE SIZDI

CHP'de yaşanan kriz devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

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Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu’nun paralel toplantısında köstebek arayışı

İSMAİL SAYMAZ AÇIKLADI! TOPLANTIYI KİM SIZDIRDI
Sözcü TV'de, Ekrem İmamoğlu'nun darbe toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, toplantının nasıl sızdığını da açıkladı.

Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu’nun paralel toplantısında köstebek arayışı

ANONİM KATILIMCIYI SELİN SAYEK BÖKE ZANNETTİLER
Zoom toplantısında katılımcı kısmında yer alan anonim bir katılımcıyı CHP Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke zannedildiğini belirten İsmail Saymaz, "Sohbet başladığında Ekrem İmamoğlu, 'Selin hanım aramızda mı?' diyor. 'Katılımcı' yazan yerde Selin Hanım var diyorlar. Muhtemelen o kişi zoom linki gönderilen başka birisi ve bu toplantıyı kaydeden de o." ifadelerini kullandı.

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Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu’nun paralel toplantısında köstebek arayışı

TOPLANTI LİNKİ SADECE DANIŞMANLARA GÖNDERİLDİ
Zoom toplantısı linkinin sadece danışmanlara gönderildiğini dile getiren Saymaz, "Muhtemeldir ki bu toplantı bu şekilde sızdı. O katılımcı bir süre ses çıkarmadan dinliyor. Sonra o kişinin Selin Sayek Böke olmadığı anlaşılınca bağlantısı kesiliyor." dedi.

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