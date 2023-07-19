Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu’nun paralel toplantısında köstebek arayışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste 12 seçim kaybetmesi ve son olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından parti içinde koltuğunun sorgulanmasına neden olmuştu. CHP'de değişim hareketini başlatan İBB Başkanı İmamoğlu'nun partideki üst düzey isimlerle yaptığı bir zoom toplantısı ise internete düştü. CHP'de adeta bir darbe etkisi yaratan toplantıya, Engin Altay, Özgür Özel, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl gibi isimler katıldı.