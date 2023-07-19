Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
11:54
Darbe görüşmesini kim sızdırdı? İmamoğlu'nun paralel toplantısında köstebek arayışı
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de başlayan değişim krizi devam ediyor. Son olarak dün gece saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü. Peki CHP'li üst düzey isimlerle gerçekleştirilen bu toplantıyı kim sızdırdı. İşte İmamoğlu'nun darbe toplantısında dikkat çeken detay.