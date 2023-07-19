CHP'de gizli toplantının görüntülerini kim sızdırdı? İsmail Saymaz o detayı anlattı | Video
CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısının, toplantıyı önceden bilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından sızdırıldığı iddia etti.
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