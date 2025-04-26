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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 06:52

Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?

Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu para kasaları ile Beşiktaş'ta bir otelde gizlice buluşmuş ve bu buluşmanın kayıt altına alınmaması için korumaları kameralara bant yapıştırmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nun kamera skandalı yer verdi. Altınok, skandal ile ilgili; "Mafya filmlerine koysanız sırıtmayacak bu sahnenin izahı ne olabilir?" ifadelerini kullandı

MELİH ALTINOK
Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?

CHP'nin, halkın darbecilerin tanklarının önüne yattığı 15 Temmuz gecesi, FETÖ'cü askerlerin talimatını tekrarlayıp "Evlerinize girin" çağrısı yapmalarından bahsetmiyorum.
Deprem günü de ortalıkta yoklardı.

Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?

Belediyesine sahip oldukları İstanbul'da ahali panik hâlinde geceyi sokakta geçirirken, 23 Nisan dolayısıyla tatil olan kent lokantalarını açmayı bile akıl edemediler. Mesailerini uzatıp işletmelerini kapatmayan, vatandaşa çay çorba dağıtan lokantalar, kafeler kadar olamadılar.

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Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?

Üstelik rakipleri tam saha presteyken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaktaki depremzedelerle birlikteydi. AK Partili ilçe belediye başkanları, bakanlar tüm imkânlarını seferber ettiler.

Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?

Belki de Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi, vatandaşın bir yarasına merhem olmak içlerinden gelmiyor.
Günlerdir bir yolsuzluk soruşturmasını gargaraya getirmek için sokaktalardı, yorulmuş da olabilirler tabii.
Hem hava da soğuk zaten.

Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİM KORKAR?

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüphelilerle görüşmesinden önce korumaların güvenlik kameralarına siyah bant çektiği görüntüler ortaya çıktı.