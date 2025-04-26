Giriş Tarihi: 26.04.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
06:52
Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasaları kameraları neden kapattı?
Yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından tutuklanan İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu para kasaları ile Beşiktaş'ta bir otelde gizlice buluşmuş ve bu buluşmanın kayıt altına alınmaması için korumaları kameralara bant yapıştırmıştı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu'nun kamera skandalı yer verdi. Altınok, skandal ile ilgili; "Mafya filmlerine koysanız sırıtmayacak bu sahnenin izahı ne olabilir?" ifadelerini kullandı