SON DAKİKA | 'Para kasaları' ile gizli toplantı! Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı
Yolsuzluktan tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, örgüt yöneticisi ve gizli kasaları ile birlikte Beşiktaş'taki bir otelde kameraların karartılarak yaptığı tespit edilen gizli toplantıdan iki sır valizle ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.
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