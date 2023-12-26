Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, "Bu ABD'nin gerçek yüzüdür" diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erener, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin giderek etkisini kaybeden tek kutuplu dünyanın devam etmesini sağlamak için İsrail ve bölücü terör örgütü PYD/PKK'yı kullandığına dikakt çeken Erener, "ABD bu bölgede bir barış ve istikrar ortamının oluşmasını istemiyor. Bu ABD'nin gerçek yüzüdür." dedi. Prof. Dr. Fahri Erener, "Sınır ötesine geniş kapsamlı bir kara harekatı olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...