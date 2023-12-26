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Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:36

Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, "Bu ABD'nin gerçek yüzüdür" diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erener, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin giderek etkisini kaybeden tek kutuplu dünyanın devam etmesini sağlamak için İsrail ve bölücü terör örgütü PYD/PKK'yı kullandığına dikakt çeken Erener, "ABD bu bölgede bir barış ve istikrar ortamının oluşmasını istemiyor. Bu ABD'nin gerçek yüzüdür." dedi. Prof. Dr. Fahri Erener, "Sınır ötesine geniş kapsamlı bir kara harekatı olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, Bu ABD’nin gerçek yüzüdür diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erener, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin İsrail ve terör örgütü PYD/PKK'ya destek vererek kendisinin egemen olduğu tek kutuplu dünyayı devam ettirmeye çalıştığına dikakt çeken Erener, "Bu ABD'nin gerçek yüzüdür." dedi. "Geniş kapsamlı kara harekatı olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Erener, "Bu bölgedeki birlikler takviye edilerek, bu bölgedeki operasyonlar daha sıklaştırılabilir. Şu anda da ben zaten devam ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, Bu ABD’nin gerçek yüzüdür diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erener, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, İSRAİL VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KULLANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabiha Gökçen pisti açılışında 'Artık eski Türkiye geride kaldı' derken, aslında ABD de giderek geride kalan tek kutuplu dünyanın, kendisinin egemen olduğu tek kutuplu dünyanın devam etmesini istediğini, bunu hem bizim sınır ötesinde görebiliyoruz hem de İsrail-Hamas çatışmasında görebiliyoruz hem de diğer bölgelerde görebiliyoruz.

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Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, Bu ABD’nin gerçek yüzüdür diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

Aslında ABD de çok kutuplu dünyanın gerisinde kalan tek kutuplu dünyanın özlemi ve liderliğini devam ettirme heves ve arzusuyla bu bölgede varlığını ispat etmeye çalışıyor. Bunun için terör devleti olan İsrail'i kullanıyor. Terör örgütünü kullanıyor. Ve bu bölgede bir barış ve istikrar ortamının oluşmasını istemiyor.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, Bu ABD’nin gerçek yüzüdür diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

Bu ABD'nin gerçek yüzüdür. Bugün Irak'ta oluşan yapı, aslında ABD Başkanı Biden'ın başkan yardımcısı iken 12 kez gelip gittiği Bağdat'ta bugün yürürlükte olarak ortaya attığı anayasadır.

Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, Bu ABD’nin gerçek yüzüdür diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

"ABD BÖLGEDE İSTİKRAR İSTEMİYOR"

Irak'ın 3'e ayrılmasını öngören bu anayasa kapsamında Irak'ta bir türlü istikrar sağlanamamıştır. ABD'nin de istediği budur. Çünkü bölgesel güçlerle ve enerji tesislerini istediği gibi kullanabilmek, terör örgütleri üzerinden bölgedeki tahakkümünü devam ettirmek. Ve en önemli Büyük Orta Doğu Projesi'ni hedeflemektir. Bugün teröristlerden ele geçirilen silahlara baktığınızda ABD askerlerinin kullandığı silah sistemlerini görebilirsiniz.

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