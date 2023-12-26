Emekli Tuğgeneral Fahri Erener, "Bu ABD'nin gerçek yüzüdür" diyerek açıkladı: İsrail ve terör örgütünü kullanıyor

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erener, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD'nin İsrail ve terör örgütü PYD/PKK'ya destek vererek kendisinin egemen olduğu tek kutuplu dünyayı devam ettirmeye çalıştığına dikakt çeken Erener, "Bu ABD'nin gerçek yüzüdür." dedi. "Geniş kapsamlı kara harekatı olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Erener, "Bu bölgedeki birlikler takviye edilerek, bu bölgedeki operasyonlar daha sıklaştırılabilir. Şu anda da ben zaten devam ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.