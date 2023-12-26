Video Haber Pençe-Kilit, hedefine ulaştı mı? Sınır ötesinde yeni harekat olacak mı? | Video
Pençe-Kilit, hedefine ulaştı mı? Sınır ötesinde yeni harekat olacak mı? | Video

Pençe-Kilit, hedefine ulaştı mı? Sınır ötesinde yeni harekat olacak mı? | Video

26.12.2023 | 10:27

Pençe-Kilit Operasyonu, hedefine ulaştı mı? Sınır ötesinde yeni harekat olacak mı? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Fahri Erener, konuyu A Haber'de değerlendirdi.

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