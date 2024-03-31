ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
17:13
Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Doğudaki 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00'da bitti. Diğer illerimizde ise 08.00'da başlayan oy verme işlemi, 17.00'da sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. 2024 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir'i hangi partinin kazandığı merak ediliyor. İşte 2024 Eskişehir yerel seçim sonuçları… Eskişehir seçim sonuçlarında son durum ne?