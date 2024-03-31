ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI son dakika! 31 Mart 2024 Eskişehir Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları!

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adayların yarışacağı seçimde, 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlendi. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 yeni seçmenin ilk kez oy kullanacağı belirtildi.