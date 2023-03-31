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Haberler Galeri FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler
Giriş Tarihi: 31.03.2023 18:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 19:05

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

SABAH
FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan’ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'cülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğan'ın Central Park'a girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğan'ı Central Park'ta gören Türk vatandaşlarının da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan’ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

GERÇEK: Emine Erdoğan Central Park'a gitti ve kızı ve torunuyla yürüyüş yaptı

YALAN: Emine Erdoğan, "Chanel mağazasında alışveriş yaptı"

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FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan’ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) destekleyen kişiler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında yalan ve iftirada bulundu.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan’ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'CÜLER EMİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

FETÖ'cüler, Birleşmiş Milletler'in (BM) özel davetlisi olarak 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü için New York'a gelen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Emine Erdoğan'ı hedef aldı.

FETÖ’cülerden yeni yalan! Emine Erdoğan’ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

EMİNE ERDOĞAN, CENTRAL PARK'A YÜRÜYÜŞE GİTTİ
FETÖ'cü hesaplar, Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Park'a yürüyüşe gitmesini, "Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı" şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı.

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