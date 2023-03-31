FETÖ'cülerden şimdi de 'Chanel' yalanı: Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler
FETÖ'cüler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın New York'taki temasları sonrası algı operasyonuna girişti. Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler. New York'ta bulunan AHaber spikeri Haktan Uysal o anları deşifre etti...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
20:56
01:40
05:38
00:30
03:05
02:36
Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video 31.03.2023 | 14:19
04:08
06:37
01:31
01:48
Engin Ardıç | Dağ nerede, fare nasıl? 31.03.2023 | 13:14
04:35
Burhanettin Duran | Muhalefetin söylemini kim belirliyor? 31.03.2023 | 13:10
04:22
Mehmet Barlas | Yapay zekâ, yapay siyaset 31.03.2023 | 13:06
04:27
Mahmut Övür | İnce'ye öfke, sağcılara alkış 31.03.2023 | 13:02
00:54
13:29
02:03
00:40
01:10
Fatih Portakal, YSK Başkanı Ahmet Yener'i tehdit etti | Video 31.03.2023 | 09:22
05:35
Finlandiya’nın NATO üyeliği kabul edildi | Video 31.03.2023 | 08:20