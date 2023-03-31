FETÖ'cülerden şimdi de 'Chanel' yalanı: Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'cüler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın New York'taki temasları sonrası algı operasyonuna girişti. Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler. New York'ta bulunan AHaber spikeri Haktan Uysal o anları deşifre etti...