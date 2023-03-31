Video Haber FETÖ'cülerden şimdi de 'Chanel' yalanı: Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler
FETÖ'cülerden şimdi de 'Chanel' yalanı: Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

FETÖ'cülerden şimdi de 'Chanel' yalanı: Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler

31.03.2023 | 18:38

FETÖ'cüler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın New York'taki temasları sonrası algı operasyonuna girişti. Emine Erdoğan'ın Central Park ziyaretini alışveriş gibi gösterdiler. New York'ta bulunan AHaber spikeri Haktan Uysal o anları deşifre etti...

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