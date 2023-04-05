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Haberler Galeri Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:51

Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun perde arkasından bölgede yaşanan bir hırsızlık teşebbüsü olayı çıkmıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasına isabet eden mermi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı, "Hadi oradan be hadi, çok beklersin" ifadelerini kullandı. Akşener, konuşmasının devamında ise kürsüde bulunan kurşunları fırlatarak, "Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun perde arkasından bölgede yaşanan bir hırsızlık teşebbüsü olayı çıktı. Kurşunun, İYİ Parti binasına doğru kaçan hırsızları yakalamak isteyen özel güvenlik görevlisi tarafından sıkıldığı belirlendi.

Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

İNŞAAT BEKÇİSİ RASTGELE ATEŞ AÇMIŞ

Polisin tespitlerine göre; inşaatın bekçisi Melikşah E. hırsızlığa teşebbüs eden ve fark edilmeleri üzerine İYİ Parti Binası'nın istikametine doğru kaçan hırsızları yakalayabilmek için rastgele ateş açtı. İddialara göre o kurşun da İYİ Parti Binası'nın camına isabet etti.

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Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

OLAYIN FAİLİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, failin yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." dedi.

Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

AKŞENER ÖZÜR DİLEMEK YERİNE ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise parti binasına isabet eden mermi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı.

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Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

Akşener, "Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş. Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi?

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