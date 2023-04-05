Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:16 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:51

Gerçekler ortaya çıktı! Meral Akşener özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun perde arkasından bölgede yaşanan bir hırsızlık teşebbüsü olayı çıkmıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti binasına isabet eden mermi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı, "Hadi oradan be hadi, çok beklersin" ifadelerini kullandı. Akşener, konuşmasının devamında ise kürsüde bulunan kurşunları fırlatarak, "Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip, milletimize güneş olacaksınız söz mü?" ifadelerini kullandı.