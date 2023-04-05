Meral Akşener mecliste şova soyundu! Kürsüden mermi kovanlarını böyle fırlattı... | Video

İYİ Parti İstanbul İl Binasına isabet eden kurşunların ardından provokasyona başlayan Meral Akşener, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen özür dilememişti. İYİ Parti Grup Toplantısı sırasında Meclis'te de provokasyonunu sürdüren Akşener, kürsüden kurşun fırlatarak şova soyundu. İşte o anlar...