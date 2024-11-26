Giriş Tarihi: 26.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
12:52
Google’ın algoritma değişikliğine yakın takip: Gerekirse rekabet kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sosyal medya platformları hakkında yaptığı açıklamada yasakçı bir zihniyette olmadıklarını vurguladı. Uraloğlu, Google'ın algoritma değişikliği ile ilgili, "Google Türkiye ile bu konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz." dedi.