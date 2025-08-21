Giriş Tarihi: 21.08.2025 06:17
ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in skandalı acı sonla bitti! Avukat Göksu Çelebi'nin ölümü ve bir ülkenin silkinişi
ICRYPEX'in patronu Gökalp İçer'in temin ettiği uyuşturucu sonrası komaya giren genç avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti. Göksu Çelebi'nin ölümü beraberinde bir çok cevaplanmayan soruyu da beraberinde götürdü. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesini bu skandal olaya ayırdı. Övür yazısında; "ICRYPEX'in patronu Gökalp İçer sıradan bir işadamı değil, karanlık bir yapının mimarı. Avukat Göksu Çelebi'nin İçer'in uyuşturucu sofrasında ölümü ise hukuk düzenine açılmış ağır bir yara. Peki genç meslektaşları ölüme sürüklenirken barolar ne yaptı?" ifadelerini kullandı.