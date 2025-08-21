ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in skandalı acı sonla bitti! Avukat Göksu Çelebi’nin ölümü ve bir ülkenin silkinişi

Bu yüzden Gökalp İçer'in hikâyesi sıradan bir işadamının hikâyesi değil. Son 5–6 yılda öyle büyüdü ki, Türkiye'den Brezilya'ya uzanan bir kripto imparatorluğu kurdu. Ama bu sadece finansal bir ağ değil; siyaseti yönlendiren, medyayı finanse eden, toplum mühendisliğine soyunan bir karanlık yapı.