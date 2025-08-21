ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, hakkında yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında tutuklandı. İçer’in birlikte uyuşturucu kullandığı avukat Göksu Çelebi ise komaya girdi ve yoğun bakıma alındı. 14 Temmuz’dan bu yana yoğun bakımda olan Çelebi’nin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte ICRYPEX’in patronunun ölüme sürüklediği Göksu Çelebi’nin ölümüyle ilgili detaylar.