ICRYPEX patronu Gökalp İçer ile yüksek dozda uyuşturucu alan Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti | Video
Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, hakkında yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında tutuklandı. İçer’in birlikte uyuşturucu kullandığı avukat Göksu Çelebi ise komaya girdi ve yoğun bakıma alındı. 14 Temmuz’dan bu yana yoğun bakımda olan Çelebi’nin hayatını kaybettiği açıklandı. İşte ICRYPEX’in patronunun ölüme sürüklediği Göksu Çelebi’nin ölümüyle ilgili detaylar.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
01:58
03:25
07:48
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video 21.08.2025 | 08:59
03:52
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 21.08.2025 | 08:51
02:40
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 21.08.2025 | 08:51
02:38
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 21.08.2025 | 08:50
00:43
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2025 | 16:25
04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
00:47
00:49
02:08
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55
00:11
01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39
00:34
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:01
02:32
03:24
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 20.08.2025 | 11:10