İETT’de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul’u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

Türkyılmaz, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN HİZMET TAKIR TUKUR YÜRÜYEN HİZMETE DÖNÜŞTÜ"

"İstanbul'da ulaşım denince akla ilk onun adı gelir. İstanbul'un damarlarına can taşıyan 150 yıllık gururumuz İETT. Ama şimdilerde; 4 yılda tam 4 genel müdür değiştiren İETT.

Yanan, yolda kalan, uçan, yüzen otobüslerimiz ve metrobüslerimiz. Niye böyle oldu? Tıkır tıkır işleyen bir hizmet takır tukur yürüyen bir hezimete nasıl dönüştü?

Bunun birçok sebebi var. Yalnız sadece bir tanesini sizinle paylaşacağım. Nimeti kendinde olanların zahmeti kentine yani sana ödettirdiği algıdan değil acı bir gerçekten söz edeceğim.