Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
12:44
İETT'de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul'u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar
CHP'li İBB belediyesi yönetiminde çöken toplu ulaşım sistemi vatandaşı isyan ettirirken, adrese teslim ihaleler İstanbul'u batırdı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yayınladığı videoda, CHP'li İBB yönetiminin İETT'deki skandallarını tek tek anlattı. İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirten Türkyılmaz, aylık 100 milyon liralık zararın ortaya çıktığını ifade etti.