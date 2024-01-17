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Haberler Galeri İETT'de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul'u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:44

İETT'de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul'u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

CHP'li İBB belediyesi yönetiminde çöken toplu ulaşım sistemi vatandaşı isyan ettirirken, adrese teslim ihaleler İstanbul'u batırdı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yayınladığı videoda, CHP'li İBB yönetiminin İETT'deki skandallarını tek tek anlattı. İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini belirten Türkyılmaz, aylık 100 milyon liralık zararın ortaya çıktığını ifade etti.

İETT’de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul’u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

2019 yılında "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde toplu ulaşım çökme noktasına geldi, ihaleler yandaşlara aktı.

İETT’de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul’u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

Yanan metrobüsler, denize düşen otobüsler ve daha nice skandallarla gündeme gelen İBB yönetiminin beceriksizliği vatandaşı çileden çıkarırken, adrese teslim ihalelerdeki usulsüzlükler İstanbul'u batırdı.

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İETT’de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul’u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetiminin İETT'deki skandallarını tek tek anlattı.

İETT’de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul’u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini söyleyen Türkyılmaz, bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiğini ifade etti.

Türkyılmaz, aylık 100 milyon liralık zararın ortaya çıktığını ifade etti.

İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video

İETT’de talan dönemi! Adrese teslim ihaleler İstanbul’u batırdı: Aylık 100 milyonluk zarar

Türkyılmaz, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"TIKIR TIKIR İŞLEYEN HİZMET TAKIR TUKUR YÜRÜYEN HİZMETE DÖNÜŞTÜ"

"İstanbul'da ulaşım denince akla ilk onun adı gelir. İstanbul'un damarlarına can taşıyan 150 yıllık gururumuz İETT. Ama şimdilerde; 4 yılda tam 4 genel müdür değiştiren İETT.

Yanan, yolda kalan, uçan, yüzen otobüslerimiz ve metrobüslerimiz. Niye böyle oldu? Tıkır tıkır işleyen bir hizmet takır tukur yürüyen bir hezimete nasıl dönüştü?

Bunun birçok sebebi var. Yalnız sadece bir tanesini sizinle paylaşacağım. Nimeti kendinde olanların zahmeti kentine yani sana ödettirdiği algıdan değil acı bir gerçekten söz edeceğim.

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