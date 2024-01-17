Video Haber İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video
İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video

İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video

17.01.2024 | 12:10

İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... AK Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz açıkladı...

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