İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... | Video
İETT'de talan dönemi! Aylık 100 milyonluk zarar... AK Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz açıkladı...
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