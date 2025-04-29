Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
11:03
İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!
Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldızlı otelde kasaları ile yaptığı toplantı öncesinde kameraların bantlanması olayında ifade veren özel güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, talimatı Ekrem İmamoğlu'nun koruma amirinin verdiğini iddia ederken resmi konutun kamera kayıtlarının karartılması olayında da oklar Mustafa Akın'ı gösteriyor. Dilek İmamoğlu'nun Mustafa Akın'a talimat verdiği Akın'ın da 4 hard diski söküp götürdüğü kaydediliyor.