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Haberler Galeri İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:03

İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!

Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldızlı otelde kasaları ile yaptığı toplantı öncesinde kameraların bantlanması olayında ifade veren özel güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, talimatı Ekrem İmamoğlu'nun koruma amirinin verdiğini iddia ederken resmi konutun kamera kayıtlarının karartılması olayında da oklar Mustafa Akın'ı gösteriyor. Dilek İmamoğlu'nun Mustafa Akın'a talimat verdiği Akın'ın da 4 hard diski söküp götürdüğü kaydediliyor.

Hande ERDEM
İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) suça karışan yöneticilere yönelik operasyonun ardından ilginç bir gelişme yaşandı.

İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntüleri bir süre sonra kayboldu.

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İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!

İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) bir deposuna yapılan baskında 4 hard disk bulundu.

İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!

DİLEK İMAMOĞLU'NUN TALİMATI İLE KAMERA EKİPMANLARINI KAÇIRDI

Fakat hard disklere zarar verildiği belirlendi. Kamera ekipmanlarının Dilek İmamoğlu'nun talimatı ile kaçırdığı ve kaçıran ismin de Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Mustafa Akın olduğu iddia edildi.

İki olayda da o başrolde: İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede, kamera kayıtlarının içinde olduğu 4 hard diskin tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı.