Video Haber Kameralar neden kapatıldı? Gizli görüşmelerin sebebi neydi? İBB soruşturmasında merak edilenler | Video
Kameralar neden kapatıldı? Gizli görüşmelerin sebebi neydi? İBB soruşturmasında merak edilenler | Video

Kameralar neden kapatıldı? Gizli görüşmelerin sebebi neydi? İBB soruşturmasında merak edilenler | Video

28.04.2025 | 10:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçundan tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Soruşturmada her gün çarpıcı bir detay ortaya çıktı. SABAH, İmamoğlu'nun yolsuzluk görüşmelerinin kayda alınmaması için jammer kullandığı bilgisine ulaştı. Öte yandan İmamoğlu'nun, otelde kameraları karartıp sır toplantılar yaptığı ve görüşmelerden iki büyük valizle ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise jammer'ların terör ve güvenlik endişesi ile kullanıldığını açıkladı.

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