Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
11:08
İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı
Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı'nda iniş takımları açılmayan kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı. Olayda ölen yada yaralının olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pilotun ifadesine göre; hidrolik arızası nedeniyle uçağın ön iniş takımlarının açılmadığı ifade edildi. Öte yandan, A Haber canlı yayınına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçağın havalimanına güvenli iniş yaptığını belirterek, "2 pilot tahliye edildi, herhangi bir sağlık problemleri yok." dedi.