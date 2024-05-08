İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı | Video

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövdesi üstü indi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.