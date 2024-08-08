İstanbullular dertte İmamoğlu CHP’lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı CHP yöneticilerinin aile boyu Paris gezintisinin tüm masraflarının da İBB bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Aile boyu CHP heyeti için seyahat, konaklama, yeme içme ve geziler ile müsabakaları takip gibi programlar için İstanbullulara hizmet için harcanması gereken bütçeden ne kadar harcandığı ise henüz bilinmiyor.