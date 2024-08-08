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Haberler Galeri İstanbullular dertte İmamoğlu CHP'lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden
Giriş Tarihi: 08.08.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:47

İstanbullular dertte İmamoğlu CHP'lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden

İstanbullular, İSKİ'nin fatura vurgunu ve 4 ayda zamlanan İSPARK, Halk Ekmek, Hamidiye Su ücretlerine isyan ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'da sefa sürüyor. Gazetecilerle 20 milyon TL harcayarak Roma'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Fransa'da devam eden 2024 Yaz Olimpiyatları için Paris'e eşi, kızı ve CHP Genel Başkanı Özel ve ailesiyle birlikte İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanını aileleriyle birlikte adeta çıkarma yaptı. İBB bütçesiyle aile boyu CHP heyetinin tüm masraflarını karşılayan İmamoğlu, 7 gün için kiralanarak açılışı yapılan 'Palais Galliera'da 249 bin 260 Euro kira bedeli ödedi.

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İstanbullular dertte İmamoğlu CHP’lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden

Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi önceki gün Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açtı. İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 TL) ödeme yapıldığı öğrenildi.

İstanbullular dertte İmamoğlu CHP’lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden

İŞTİRAKLERE ZAM YAPTI GİTTİ
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen 4 meclis toplantısında 5 milyar 200 milyon TL tutarında iç borçlanma 250 milyon 361 bin 766 ABD Doları dış borçlanma alan ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak üzere hizmet veren Halk Ekmek, Hamidiye Su, İSKİ ve İSPARK ücretlerine yüzde 33 ila yüzde 70 arasında zam yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Evi'nin açılışı için CHP kadrolarını Paris'e döktü.

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İstanbullular dertte İmamoğlu CHP’lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden

BELEDİYE BAŞKANLARINI AİLELERİYLE BİRLİKTE AĞIRLATTI
Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte geçen Cumartesi gününden beri Fransa'da olan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi başta olmak üzere İstanbul'daki 17 ilçe belediye başkanlarını aileleriyle birlikte Paris'te ağırladı.

İstanbullular dertte İmamoğlu CHP’lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı CHP yöneticilerinin aile boyu Paris gezintisinin tüm masraflarının da İBB bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Aile boyu CHP heyeti için seyahat, konaklama, yeme içme ve geziler ile müsabakaları takip gibi programlar için İstanbullulara hizmet için harcanması gereken bütçeden ne kadar harcandığı ise henüz bilinmiyor.

İstanbullular dertte İmamoğlu CHP’lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden

AFTER PARTY İLE LOBİCİLİK FAALİYETİ
Çarşamba akşamı açılışı yapılan ve dün sona eren etkinlik için İBB tarafından yapılan açıklamada, sadece kira bedeli 9 milyon 137 bin 871 TL olan İstanbul Evi'nin kurulma amacının, Türkiye'nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtım programının yanı sıra, 2036 Olimpiyat adaylığı için lobi faaliyetleri yürütmek olarak belirlendiği ifade edildi. İmamoğlu yönetimi lobi faaliyetleri kapsamında Hollandalı Türk Şarkıcı Karsu konser verdi. Açılış törenin ardından İBB tarafından 'After Party' düzenlendi. Eğlencede, katılımcılara rakı ve beyaz şarap ikramı yapıldı.

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