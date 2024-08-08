İstanbullular dertte, İmamoğlu CHP'lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden | Video
İstanbullular, İSKİ'nin fatura vurgunu ve 4 ayda zamlanan İSPARK, Halk Ekmek, Hamidiye Su ücretlerine isyan ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'da sefa sürüyor. Gazetecilerle 20 milyon TL harcayarak Roma'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Fransa'da devam eden 2024 Yaz Olimpiyatları için Paris'e eşi, kızı ve CHP Genel Başkanı Özel ve ailesiyle birlikte İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanını aileleriyle birlikte adeta çıkarma yaptı. İBB bütçesiyle aile boyu CHP heyetinin tüm masraflarını karşılayan İmamoğlu, 7 gün için kiralanarak açılışı yapılan 'Palais Galliera'da 249 bin 260 Euro kira bedeli ödedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
01:46
MİT’ten PKK/KCK'ya nokta operasyonu! Etkisiz hale getirildi 08.08.2024 | 10:34
01:33
04:36
Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Büyük savaş mı çıkacak? | Video 07.08.2024 | 11:40
01:07
00:59
Adana'da deprem anı kamerada | Video 07.08.2024 | 09:41
08:11
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel: İsrail hesap verecek 06.08.2024 | 21:04
00:11
Elon Musk'tan Yusuf Dikeç paylaşımı! Milyonlarca kişi izledi | Video 06.08.2024 | 11:10
00:54
26:55
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar 05.08.2024 | 20:39
04:02
32:31
09:48
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel sistem iflas bayrağını çekti" 05.08.2024 | 14:54
03:42
04:02
Instagram açılacak mı? Instagram toplantısında hangi konular konuşulacak? 05.08.2024 | 11:55
06:07
İran'ın İsrail misillemesi bugün mü? İranlıların düşüncesi ne? 05.08.2024 | 09:27
00:35
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar: Kenan İmirzalıoğlu bile kalakaldı 04.08.2024 | 22:36
04:21
Bakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti 04.08.2024 | 16:56
02:15
Özgür Özel haklarını arayan işçileri salondan attırdı 04.08.2024 | 14:15