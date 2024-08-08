Video Haber İstanbullular dertte, İmamoğlu CHP'lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden | Video
İstanbullular dertte, İmamoğlu CHP'lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden | Video

İstanbullular dertte, İmamoğlu CHP'lilerle after partide: 7 günlük kirası 250 bin euro! Tüm masraflar İBB bütçesinden | Video

08.08.2024 | 13:21

İstanbullular, İSKİ'nin fatura vurgunu ve 4 ayda zamlanan İSPARK, Halk Ekmek, Hamidiye Su ücretlerine isyan ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fransa'da sefa sürüyor. Gazetecilerle 20 milyon TL harcayarak Roma'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Fransa'da devam eden 2024 Yaz Olimpiyatları için Paris'e eşi, kızı ve CHP Genel Başkanı Özel ve ailesiyle birlikte İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanını aileleriyle birlikte adeta çıkarma yaptı. İBB bütçesiyle aile boyu CHP heyetinin tüm masraflarını karşılayan İmamoğlu, 7 gün için kiralanarak açılışı yapılan 'Palais Galliera'da 249 bin 260 Euro kira bedeli ödedi.

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