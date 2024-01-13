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Haberler Galeri İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun
Giriş Tarihi: 13.01.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 19:35

İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, dün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı. Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 kahraman vatan evladına ağlarken, Erdal Beşikçioğlu davul zurnalı karşılama videosunu bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine videoyu silmek zorunda kalan Erdal Beşikçioğlu'nun bu tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

SABAH İNTERNET
İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit oldu, 4 kahraman asker yaralandı.

İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun

Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

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İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun

İmam Hatiplilere yönelik sözleri tepki çeken Erdal Beşikçioğlu, dün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı. Beşikçioğlu, davul zurnalı karşılama videosunu ise bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

CHP'nin Etimesgut Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Beşikçioğlu'nun bu tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun

Beşikçioğlu'na tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

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