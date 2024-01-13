İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

CHP'nin Etimesgut Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Beşikçioğlu'nun bu tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.