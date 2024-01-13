Giriş Tarihi: 13.01.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
19:35
İşte CHP zihniyeti! Erdal Beşikçioğlu tepkiler üzerine o paylaşımını sildi: Yazıklar olsun
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, dün Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda davul zurna ile karşılandı. Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 kahraman vatan evladına ağlarken, Erdal Beşikçioğlu davul zurnalı karşılama videosunu bugün sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine videoyu silmek zorunda kalan Erdal Beşikçioğlu'nun bu tavrı, CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.