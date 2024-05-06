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Haberler Galeri SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan: Hamas'ın ateşkes kararı memnuniyet verici
Giriş Tarihi: 06.05.2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 20:52

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan: Hamas'ın ateşkes kararı memnuniyet verici

Son dakika Kabine Toplantısı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından ulusa seslenen Başkan Erdoğan, Hamas'ın ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti. İsrail'in de aynı adımı atması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum." dedi.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan: Hamas’ın ateşkes kararı memnuniyet verici

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan liderliğinden kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklamak üzere ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan: Hamas’ın ateşkes kararı memnuniyet verici

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum.

Arapça alerjisinin gerisinde hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye'dir ne Türkçedir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Vatanına sahip çıkmak; ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek değildir.

Devlet ve millet olarak nefret suçu işleyen, Türkiye'nin çıkarlarına zarar veren, yıllık 54,3 milyar dolarlık gelirle ekonomimizin lokomotifi olan turizmi baltalayan faşist çapulculara asla müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz.

On yıllar boyunca ilmek ilmek dokuyarak inşa ettiğimiz Türk ve Türkiye algısını bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olamaz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

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SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan: Hamas’ın ateşkes kararı memnuniyet verici

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

IRAK'ın PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmesini bekliyoruz. PKK her iki ülke için de tehdit kaynağı. PKK hayat alanı buldukça kendimizi güvende hissedemeyiz. Suriye'de, müttefiklerimizce verilip tutulmayan sözler nedeniyle yarım kalan işimizi, vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. Bölücü örgüte neşteri vuracağız.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan: Hamas’ın ateşkes kararı memnuniyet verici

HAMAS'IN ATEŞKES KARARI

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI | Başkan Erdoğan: Hamas’ın ateşkes kararı memnuniyet verici

1 MAYIS KUTLAMALARI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşındığı bir gün olmasını beklerdik. Ancak birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı. 1 Mayıs, Türkiye'nin 78 ilinde 210 etkinlikle şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden kimi kuruluşlar işçi bayramını polisimize taş ve sopalarla saldırarak kutlamayı tercih etti.

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