Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
15:00
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanma süreci 17.00 itibarıyla son bulacak. Bu saatten sonra sayıma başlayacak YSK yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte verileri paylaşacak. İl ve ilçe özelinde başlayacak araştırmalar arasında Kastamonu seçim sonuçları da var. Adayların canlı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi partiler özelinde mercek altına alınacak. Kastamonu'da seçimi kim kazandı sorusu son dakika Kastamonu yerel seçim sonuçları 2024 ile netlik kazanacak. İşte, takip ekranı…