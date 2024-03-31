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Haberler Galeri Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 15:00

Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanma süreci 17.00 itibarıyla son bulacak. Bu saatten sonra sayıma başlayacak YSK yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte verileri paylaşacak. İl ve ilçe özelinde başlayacak araştırmalar arasında Kastamonu seçim sonuçları da var. Adayların canlı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti gibi partiler özelinde mercek altına alınacak. Kastamonu'da seçimi kim kazandı sorusu son dakika Kastamonu yerel seçim sonuçları 2024 ile netlik kazanacak. İşte, takip ekranı…

Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Kastamonu seçim sonuçları AK Parti adayı Tahsin Babaş, CHP adayı Hasan Baltacı, MHP adayı Yüksel Aydın, İYİ Parti adayı Kadir Yalçın gibi adayların oy oranı ile takip edilecek. Canlı seçim sonucu sabah.com.tr ekranlarından öğrenilecek. YSK tarafından yürütülen süreçte açılan sandık sayısı arttıkça sayfa güncellenecek. İşte, Kastamonu yerel seçim sonuçları 2024 ekranı…

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile muhtarlarını seçecek. Yüzdeleri canlı ve anlık olarak takip etmek için Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları ekranını haberin detayından inceleyebilirsiniz.

Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Tahsin Babaş

CHP: Hasan Baltacı

MHP: Yüksel Aydın

İYİ Parti: Kadir Yalçın

DEM Parti: Yakup Akyol

Kastamonu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Kastamonu'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Abana Seçim Sonuçları

Ağlı Seçim Sonuçları

Araç Seçim Sonuçları

Azdavay Seçim Sonuçları

Bozkurt Seçim Sonuçları

Çatalzeytin Seçim Sonuçları

Cide Seçim Sonuçları

Daday Seçim Sonuçları

Devrekani Seçim Sonuçları

Doğanyurt Seçim Sonuçları

Hanönü Seçim Sonuçları

İhsangazi Seçim Sonuçları

İnebolu Seçim Sonuçları

Küre Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Pınarbaşı Seçim Sonuçları

Şenpazar Seçim Sonuçları

Seydiler Seçim Sonuçları

Taşköprü Seçim Sonuçları

Tosya Seçim Sonuçları

Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Tahsin Babaş, CHP Hasan Baltacı, MHP Yüksel Aydın, İYİ Parti Kadir Yalçın ve DEM Parti ise Yakup Akyol ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kastamonu seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KİMLER OY KULLANAMAZ?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçim tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar oy kullanamaz. İşte, o durumlar:

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

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